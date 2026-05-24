惠州男玩水迫同伴入深水区 2女童溺毙一原因仅赔¥9.2万

广东惠州有成年男子，带4名女孩野泳，期间做出危险动作迫同伴游到深水区，结果2名仅15岁及13岁女童遇溺死亡，死者家人索赔270多万人民币，但法院仅判男子赔偿¥9.2万。

死者父亲索赔逾270万被驳回

据中国裁判文书网消息，惠州27岁男子潘某甲2024年7月23日16时许，在未携带任何救生工具，带4名未成年女孩，到龙门县龙田镇黄珠洞村麻布村电站水库野泳。

被告在明知4女孩不熟水性，下水后做出危险动作，迫女孩游到深水区，最终女孩伍某乙（时年15岁）、伍某丙（时年13岁）不幸溺水身亡，另2女孩获救。事后，潘某甲过失致人死亡罪被判处有期徒刑四年。

死者父亲事后将潘某甲、龙门县某站及经营者朱某告上法庭，要求共同赔偿死亡赔偿金、精神抚慰金、丧葬费等共计270万余元。

涉案男子被判囚4年

龙门县人民法院一审认为：潘某甲带未成年人去偏僻禁泳水域且无防护，是导致悲剧的主因，承担70%责任。伍某甲作为单亲父亲，疏于对未成年女儿的安全教育与管理，承担30%责任。

潘某甲已被判刑事犯罪，据相关司法解释，其刑事犯罪引发的民事赔偿仅限于「物质损失」，不包括死亡赔偿金和精神抚慰金。据此，一审判决潘某甲仅需赔偿伍某甲丧葬费91992.6元。

惠州市中级人民法院经审讯，驳回伍某甲上诉，维持一审判决。