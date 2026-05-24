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山西沁源矿难︱险死矿工称自救器四年没换过 「每遇检查就停工」

即时中国
更新时间：18:20 2026-05-24 HKT
发布时间：18:20 2026-05-24 HKT

山西留神峪煤矿上周五（22日）晚发生气体爆炸事故，已致最少82人死亡。事发后，多方揭发种种问题，包括入井与登记人数不符、煤矿给出的图纸与实际不符等。

《华商报》「大风新闻」报道，从事发3号井成功逃出生天的矿工付真（化名）透露，自己年近60岁，而出事前下矿的矿工多为四、五十岁的居多，有工友此前因感觉太危险，就离开了。

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付真忆述，自己工作位置面距离矿井入口约5000米，轨道车只能到2600米处，大家还要再走2000多米才能到工作地点。事发时，他们是3号矿井最远的位置，「可能就是离得远，我们捡回一条命。刚出事时，一氧化碳应该很浓，但我们的工作面（位置）浓度低。我们经过事发区域时，一氧化碳的浓度应该是有所稀释。」

4个多小时5公里

付真指，大家当晚约11点逃出来的，花了4个多小时走了5公里的距离。逃离过程中，自己曾一度晕倒，醒来就往外爬，几米几米地爬。大家当时只有一个自救器，但过去四、五年都没有更换过。

据了解，矿工自救器是矿井下必备的个人防护呼吸装置，体积小、可随身携带，在气体爆炸、火灾、冒顿等事故时，提供独立呼吸气源，防止气体中毒或缺氧窒息，帮助矿工安全撤离或待救。

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对于煤矿隐藏众多的问题。付真表示并不知情，只是每遇到大检查，他们就会停工休息，等待通知。

《新京报》报道，事故现场附近的矿工称，涉事煤矿疑似存在隐蔽工作面作业情况，上组煤为「明面」，经政府批准可进行开采，下组煤为「黑面」，未经政府批准违规开采。上级检查前，煤矿会临时封闭违规作业面。现场有煤矿工人说，在未报批作业面作业的矿工未携带定位卡。有在该煤矿工作一年多的工人说，即使佩带有定位卡，这些定位卡在违规作业面也无法起到正常作用。

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