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惠老变啃老？︱央视踢爆四川地方政府采购大混账 ¥1450轮椅包邮价仅¥425元

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更新时间：07:00 2026-05-25 HKT
发布时间：07:00 2026-05-25 HKT

近年，内地政府投入大量财政资金推进适老化改造，帮助包括室内空间的环境改造，以及适老辅助器具与智能设备的配置等。央视踢爆四川达州万源市、绵阳三台县在适老化改造时，不仅许多所谓帮助长者的设备闲置情况，设备采购价竟是市面直接购买价3倍。

报道指，记者调查发现，很多长者家中的适老化产品都在闲置，比如感应灯、紧急呼叫器、淋浴椅等。有生活无法自理的长者家中的竟有换鞋凳、凳拐、放大镜等，设备几乎没有用处。

央视报道四川地方政府在适老项目采购大混账。央视截图
央视报道四川地方政府在适老项目采购大混账。央视截图
央视报道四川地方政府在适老项目采购大混账。央视截图
央视报道四川地方政府在适老项目采购大混账。央视截图
央视报道四川地方政府在适老项目采购大混账。央视截图
央视报道四川地方政府在适老项目采购大混账。央视截图
央视报道四川地方政府在适老项目采购大混账。央视截图
央视报道四川地方政府在适老项目采购大混账。央视截图

有乡镇四户老人所发放的适老化产品完全一致，不是根据老人需求配置产品，全是倒模式发放，无论配置、数量都一样。

热水炉未驳水喉获通过验收

根据有关规定，涉及公共利益的民生工程，采购人必须进行需求调查，当地这项工作外判予第三方机构，但政府却没有做到监管。四川达州万源市更有长者家中的轮椅和坐便椅，连热水器都没安装水管和接驳电源下，项目已获验收和付款。

央视记者还发现，适老化产品采购价格，比市场上同类产品价格要高出不少。三台县采购的一款换鞋凳，在某电商平台同一品牌的换鞋凳，售价67元（人民币‧下同）到150元不等，而政府采购价却是450元；一款床边护栏政府采购价420元，而同款产品网上售价只是80多元；一款紧急呼叫器，网上同品牌的售价最平10多元，但三台县采购价却为500元。

招标公司删字眼降级价钱照旧

万源市万源市政府一款轮椅的采购价为1450元，共采购68部，总价9万8600元。记者向生产厂家索取报价，包邮到四川价钱仅是425元，总价为2万8900元。

四川绵阳三台县民政局副局长魏丽的解释是，签订合同时没有逐一跟商家或者厂家进行核实比对，没有发现这个问题。

报道又指，万源市民政部门委托四川一公司为招标代理机构，该机构介绍，该公司刻意更改「智能」「电动」等字眼，将能自动冲水的马桶变成普通马桶，电动轮椅变成普通轮椅。虽然降低产品级数，但价格分文未降。

调查结束离开后，当地开始对问题进行整改。四川绵阳和达州分别成立工作组进行核查整改，对相关部门和责任人员开展调查，称严肃查处，绝不姑息。

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