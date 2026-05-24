极端天气｜重庆永川特大暴雨 酿1死17失踪 当局发橙色预警防山洪

重庆永川防汛救援现场指挥部消息，重庆市永川区昨晚（23日）至今日（24日）早上遭受特大暴雨侵袭。因瞬时强降雨引发严重灾情，目前已造成1人死亡，另有17人失踪，当局正全力展开搜救工作。

短时间降雨量惊人 最大小时雨量破百毫米

综合内媒报道，自5月23日晚上11时至24日早上8时20分许，永川区出现极端降雨天气。其中，辖区内的茶山竹海街道灾情尤为严重，在今日凌晨2时至4时期间，最大降雨量高达296.6毫米，最大小时雨量更达到103.6毫米。如此猛烈的瞬时强降雨，导致当地出现重大人员伤亡及失踪情况。

重庆永川特大暴雨，出现严重水浸。 上游新闻

重庆永川局地遭遇特大暴雨，出现严重水浸。北京日报

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近日重庆市持续受降雨天气影响。今日清晨5时，重庆市气象部门已发布「暴雨橙色预警」，并同步发出次生灾害预警。

当局预计在今日清晨5时至早上11时期间，重庆市内25个区县的部分乡镇面临小流域山洪灾害的气象风险，其中巴南、南川、涪陵、丰都及武隆的风险评估为「很高」。此外，重庆31个区县的部分中小河流亦存在河水暴涨风险，包括北碚、两江新区、合川、铜梁、大足、荣昌以及是次重灾区永川的风险同样被评为「很高」。气象部门呼吁民众持续关注预警信息，务必加强防范。

