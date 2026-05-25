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极端天气｜重庆永川暴雨 至少9死11人失踪 国家四级救灾应急响应已启动

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更新时间：18:57 2026-05-25 HKT
发布时间：18:57 2026-05-25 HKT

重庆市永川区于5月23日深夜至24日凌晨遭遇瞬时极端特大暴雨，引发严重山洪及地质灾害，造成严重伤亡。官方于25日下午通报，死亡人数已增至9人，另有11人失联。当局已启动国家四级救灾应急响应。

极端雨量破纪录

据气象部门监测，此次降雨极具突发性及强度。雨量最大的茶山竹海街道在24日凌晨2时至4时录得高达296.6毫米雨量，最大小时雨量更达到103.6毫米。短时间内的惊人雨量远远超出当地排水及地质承载能力，触发山洪及山泥倾泻，导致茶山竹海街道、中山路街道、双石镇等多地出现散点式灾情。

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千人救援全力搜救

灾情发生后，重庆市及永川区两级政府迅速启动应急响应，截至25日下午，累计投入各类救援力量达1,827人，其中包括460名专业应急救援人员及超过1,300名基层干部、民兵及志愿者。救援队伍共动用63台大型救援装备，以及逾千台中小型装备，包括冲锋舟及单兵救援设备，全力搜救失联人员及抢通道路。

逾二千民众获安置

在安置保障方面，截至25日下午，当地已紧急避险转移及安置2,141人，其中近700人获安排于42个集中安置点。当局已分四批发放大批应急物资，包括帐篷、折叠床、即食食品、饮用水及衞生用品等，确保灾民基本生活需要。

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