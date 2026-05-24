山西沁源矿难｜奔跑近两小时死里逃生 幸存者：感觉活着真好

山西省长治市沁源县「通洲集团留神峪煤业有限公司」于5月22日晚上7时29分发生严重气体爆炸事故。截至目前，事故已造成高达82人遇难、2人失踪，128人送院治疗。事故发生后，受伤矿工被送往市县4间医院接受救治，多位幸存伤者接受内媒采访时亲述当时的经历。

幸存矿工忆逃生过程：意识模糊仍坚持

一名获救矿工刘思杰忆述，事发时听到类似喇叭广播的警报声，获悉可能发生气体泄漏后立即撤离。惟巷道内煤尘极大，视线恶劣，呼吸困难，他认准方向一直拼命往外跑，约十余分钟后开始意识模糊。他坦言当时极度恐惧，但心中坚信：「父母养自己这么大，还没好好孝敬过父母，不能就这么倒在那里。」最终他跑了近两小时逃生，劫后余生感慨「活着真好」。

相关新闻：山西矿难死亡人数下修至82死2失踪 128人送院 习近平：全力救治搜救 严肃追责

另一名在事发时于井下作业的人员表示，其工作面离井口较近，听到巨响后被冲击波掀翻在地，随即闻到异味昏迷，醒来时已在救护车上。他透露，同班组多人至今仍未能联络上。

矿工：晕1个多小时后逃生

受伤矿工王勇称：「当时我在311工作面的时候，没听见任何响声，就是出现一股烟。当时闻到和放炮一样的硫黄味。我就叫人跑，跑的过程中看到有被烟呛倒的人，当时我也晕了。后来躺了差不多有一个多小时，我自己醒过来，又把旁边的人叫起来，一起出了井。

救援人员：井内遍地伤者 电话无法接通

涉事煤矿一名地面工作人员向内媒表示，事发时听到井口传来爆炸声，「有东西喷了出来」。当晚10时许，他获安排下井协助救援，持续工作至翌日清晨。他忆述，井内充斥异味，四处躺着伤者；由于事发时正值中班，他曾尝试用内部电话联络井下人员，惟电话无法接通。

该人员透露，其工作面距离井口约4000多米，平日需乘坐三部「猴车」再徒步逾千米才能到达；事发后猴车无法使用，他只能步行深入救援。他带备两个自救器及十数瓶矿泉水，有伤者昏迷、意识不清，部分人被搀扶出井，亦有人须用担架抬出。

伤者主要受有毒气体伤害

沁源县人民医院负责人表示，目前收治的伤者主要受到有毒气体伤害，正接受高压吸氧治疗，院方已安排心理医生进行疏导。当地一名副县长表示，院内伤者病情整体稳定，正陆续转往长治市内的三甲医院。

据了解，留神峪煤矿为高瓦斯矿井，事发时井下当班作业人员共247人。涉事企业实际控制人及负责人已被依法采取控制措施，当局初步认定涉事煤矿有重大违法行为。国务院事故调查组已进驻调查，强调将查清事故原因及监管责任，依法依规严厉惩处。