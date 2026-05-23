神舟二十三号｜孙东：盼黎家盈升空掀航天热潮 鼓励本港青少年逐梦

创新科技及工业局局长孙东率团抵达甘肃酒泉，准备明晚（24日）为香港载荷专家黎家盈送行。孙东晚上在酒泉会见传媒时表示，相信未来6个月内在香港会掀起一个航天热潮，特别是希望借助黎家盈升空执行载人航天任务这一个契机，能够鼓励更多香港青少年对航天科技产生浓厚的兴趣，使得他们立志也像黎家盈一样，通过自己的努力来实现航天的梦想。被问到会否争取举办「天宫对话」，他表示会听从国家载人航天工程办公室的安排。

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孙东续称，黎家盈能成为神舟二十三号的乘组成员，相信每一位香港人都感到非常的兴奋，预祝任务圆满成功，认为今年适逢国家「十五五」规划的开局之年，能有首位香港市民以国家航天员的身份参与国家的载人航天飞行任务，意义尤其重大。

政府愿投入资源培养科技人才

他相信今次是一个很好的开始，未来随著国家航天事业的不断的进步，香港的青年、科学家会有更多的机会，香港未来要继续在航空航天科技方面进步，亦要继续培养一大批热爱航天事业、愿意为航天事业奋斗的一批青年，同时要加快建设国际创新科技中心，让国家对香港的科技力量有著更新深刻的认识，更充足的信心，相信香港产生第二位、第三位宇航员的日期不会太遥远。

至于要如何保持这股航天热潮，他认为未来6个月甚至更长的一段时间，特区政府会跟业界进一步的加强科普教育的推广，亦会组织很多与航天相关的科技活动，包括为学生办一些讲座、比赛、参观等。他亦称，若香港有好的项目，能够为国家的航天科技发展能够作出贡献，以及培养科技人才等，政府一定会愿意继续投入更多资源。

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国家目标于2030年实现航天员登月，被问到香港下一个目标是否同样是让港人登月，孙东认为国家对于未来的航天任务，有著一系列精密的准备计划，而实际上香港几间大学都在参与很多不同系列的任务，包括嫦娥系列、「天舟10号」等，部分项目都有为国家未来在月球表面作业任务正在做准备当中。

香港航天界参与登月任务

随团的理工大学深空探测研究中心副主任吴波补充，国家未来月球探测以及即将开展的载人登月任务中，有很多香港航天界的身影，例如该校有团队正参与载人月球车的研发等。他指若想港人登月，只要大家敢想、敢做，迟早有一天一定会实现。

另外，孙东再次提到当初在港招募载荷专家时，曾一度担心没有太多人能满足到相关条件，既要有深厚科学功底，又要有优秀的身体素质，亦要有坚韧的心理质素，曾想过能招到10至20人报名已经可以了，最终有120人报名是超出想像。他亦提到面试时黎家盈给他印象深刻，综合素质非常全面，因此她能成功入选，一点都不感到意外。

《星岛新闻集团》记者郭咏欣酒泉报道