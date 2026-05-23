神舟二十三号｜航天员系统副总设计师：黎家盈学习能力强 思想准备充分

港产载荷专家黎家盈将于明晚（24日）奔赴太空。中国航天员科研训练中心、航天员系统副总设计师吴斌表示，黎家盈始终是载荷专家，要她在如此短期内完成八大类项目的训练，对她来说是确实是一项挑战，认为她在思想准备上非常充分，学习能力亦很强，愿意为了完成训练任务牺牲休息时间，更愿意向同伴请教来加深自己的理解，因此认为是她的努力，加上之前其他航天员训练累计的经验、方法，让她能在相对短时间内具备载荷专家的能力素质。

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吴斌亦称，黎家盈在香港主要从事计算机方面的技术工作，对她训练还是有一定的帮助，因为很多技术它都是相通的，她在计算机方面的背景加上她的能力素质，对她理解和学习航天项目上有一定的促进作用。而她今次到太空会进行大量科研实验项目，吴表示，当中包括生命科学、航空医学和材料方面的研究，她需要处理当中有涉及软件的操作、数据管理等的项目。

负责太空科研实验 须操作软件

黎家盈在一个访问中提到，自己在极端疲惫的状态下会说广东话，被问到会否影响航天员间的沟通，吴斌认为只要乘组内能够达到一个顺畅交流，大家能够互相理解，没有歧义就可以。

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他又认为，普通话及广东话都很好听，感觉也非常亲切，其实在训练过程中，也有其他航天员偶尔说一些方言，说多了其他人也会学习到，亦可以让他们在这种紧张的训练中放松一下。

对黎家盈应对风险有信心

吴斌提到去年底的洞穴训练，黎家盈作为第一组参加训练时，对她有些担心，始终这是对所有航天员来说，都是一个非常大的挑战，且她是女性，没有飞行员在应对风险的经历，但黎做事非常小心，每一步都踩得非常牢靠之后再走第二步，深刻认识到风险难度，亦显得非常踏实，在这一点对他来说是非常深刻的，认为黎家盈能克服的困难和挑战，要比其他航天员可能还要多一些。

另外澳门航天员方面，吴斌透露亦正在按计划开展大量的训练，在训练过程中也不断有一些考核，目前训练和考核情况来看都是很顺利的，后续会根据任务规划、训练情况等，安排一个合适的时机去执行飞行任务。

首次有航天员在太空留1年

今次航舟二十三号将有一名航天员将执行一年的飞行任务，中国载人航天工程办公室高级工程师周亚强形容，这不是6个月飞行任务的一个简单重复，面临的风险及挑战更大，主要涉及到很多因素，包括航天员的身体的状况、空间站的环境安全性，还有航天工作的绩效等，但当中最核心、最关键的是航天员的健康保障，这涉及长期飞行以后航天员的心理效应防护，还有食品供给等，因此为航天员都进行了专门的强化训练，确保能够满足一年期的飞行任务。

为太空移民作准备？

神舟二十三号航天员乘组在轨期间，将新开展100余项科学与应用项目，包括在空间生命科学领域，利用斑马鱼胚胎、小鼠胚胎，以及干细胞构建的「人工胚胎」，探索建立从低等。

中国科学院空间应用工程与技术中心研究员仓怀兴表示，随著航天事业发展速度增加，将来可能要到更远的地方，包括太空移民，那人类要在太空进行繁衍及生存的话，将面临的太空问题如微重力的影响、辐射的影响等，这些都要预先进行相关研究，所以人工胚胎有它的好处，通过科学的手段构建起自愈早期胚胎的类器官用它来作为实验对象，就不存在伦理问题。

《星岛新闻集团》记者郭咏欣酒泉报道