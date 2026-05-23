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山西沁源煤矿爆炸90死 123人送院 习近平：全力救治搜救 严肃追责

即时中国
更新时间：15:36 2026-05-23 HKT
发布时间：15:36 2026-05-23 HKT

新华社报道，山西省长治市沁源县一处煤矿周四（22日）晚上发生气体爆炸事故，至今已造成90人死亡。国家主席习近平发出重要指示，要求全力救治伤员，科学组织搜救，妥善做好善后处置工作。要查明事故原因，依法严肃追责。国务院副总理张国清赶赴现场指导救援处置工作。

企业负责人已被控制

截至23日下午3时30分左右，已确认90人死亡、123人送院治疗，搜救工作仍继续有序进行。山西省委、省政府已经调集救援、医疗7支队伍755人，全力进行紧急救援、医疗救治、现场处置工作。

事故救援现场。央视新闻
事故救援现场。央视新闻
伤者被送往医院。央视新闻
伤者被送往医院。央视新闻
伤者被送往医院。央视新闻
伤者被送往医院。央视新闻

事故原因亦正进一步调查，企业实际控制人、负责人亦已被依法采取控制措施。

救援工作正全力进行。中国新闻网
救援工作正全力进行。中国新闻网
救援工作正全力进行。中国新闻网
救援工作正全力进行。中国新闻网
救援工作正全力进行。中国新闻网
救援工作正全力进行。中国新闻网
救援工作正全力进行。中国新闻网
救援工作正全力进行。中国新闻网

加强汛期应急值守

习近平强调，各地区各部门要汲取事故教训，深入排查整治各类风险隐患，坚决防范遏制重特大事故发生。当前正值汛期，要加强应急值守，扎实做好防汛救灾工作，切实维护人民群众生命财产安全。

总理李强作出批示，要求全力搜救被困人员、救治伤员，做好善后工作，尽快查明事故原因并依法依规严肃问责。

沁源县应急管理局表示，事发于22日晚上7时29分，涉事煤矿为通洲集团留神峪煤矿。事故发生时，井下共有247名工人当值作业。

当地煤矿工的聊天截图。
当地煤矿工的聊天截图。
当地煤矿工的聊天截图。
当地煤矿工的聊天截图。

据网上流传当地的煤矿工聊天截图显示，事故原因疑涉及气体爆炸，当场已有4人死亡，16人重伤。 

 
 

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