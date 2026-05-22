七旬母半年豪掷330万打赏男主播 儿子返家惊觉连15元电费也交不起

上海一名七旬江姓老妇原本生性节俭，连买菜都要讲价。岂料她半年前接触网络直播后性情大变，沉迷观看两名约30岁的「小鲜肉」男主播，为怕心仪主播在直播PK（对战）中落败受罚，竟在短短半年内疯狂打赏逾330万元（人民币，下同），不仅耗尽自己的养老金，连带儿子交其保管的多年积蓄亦挥霍一空，甚至连家中15元电费也无力缴交。

单月狂刷94万

据内媒「看看新闻」报道，江婆婆将280万元全数打赏给一名跳舞主播，另外50多万元则给了一名唱歌主播。她坦言，在直播间管理员的气氛煽动下，不忍心仪主播输掉，从小额礼物越刷越大：「旁边管理员喊团结一心打倒他们，我就像『冲头』（意指冲动冤大头）一样，最贵的『桃花岛』3,000元一个，一次就刷三四个。」单在今年2月，她便豪掷了94万元。

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婆婆和主播的对话。

婆婆和主播的对话。

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由于儿子长年在西部边陲工作，对母亲的疯狂行径毫不知情。儿子受访时深感震惊与无奈，形容「像活在梦中」，又指母亲一生容易对人产生共情，惟直播间的打擂台不应被当成自己的输赢，「主播赢了，整个家庭却输了」。

更令儿子心寒的是，母亲起初并未意识到事态严重，甚至企图等下月发放退休金后继续打赏。在儿子苦劝下，江婆婆终如梦初醒，尝试联络主播追讨款项，惟对方仅冷漠回应一句「我们好好相处，细水长流」后便音讯全无。

经精神卫生中心诊断，江婆婆患有抑郁及焦虑状态。有心理专家指出，这是独居长者情感缺失，遭网络情感套路精准「收割」的典型成瘾行为。目前，儿子已多次向直播平台投诉并报警，平台方面已介入核查，惟巨款能否追回仍属未知之数。

