无锡森林公园被揭墓碑铺路 碑文「先父」「贤妻」清晰可见

江苏无锡惠山国家森林公园近日被揭发以裁切的老墓碑铺设登山台阶。有网民在行山径上赫然发现多块石板上刻有「先父」、「贤妻」、「子」等悼念字眼，事件曝光后引发社会热议，不少人批评做法既不尊重逝者及家属，亦令行山人士感到不安。

当局解释：早年就地取材

据内地传媒报道，事发地点位于该公园北坡登山线白云观附近。针对网民的投诉，公园方面周四（21日）解释，涉事路段「石门路」是多年前由当地的龙海寺及白云观集资修建。

无锡森林公园被揭墓碑铺路。

无锡森林公园被揭墓碑铺路。

园方指出，惠山北坡半山腰至山脚一带，原本满布可追溯至清代的私墓。无锡市政府于2005年启动殡葬整治工程，拆除了区内大批私墓的石碑及水泥结构，并遗留了不少无主墓碑。当时修路为贪图方便「就地取材」，将平整光滑的墓碑正面裁切朝上，铺设成台阶石板，因而保留了碑文字迹。

对于园方的解释，有游客表示难以接受，认为即使当年是「就地取材」，相关部门事后亦应作妥善的补救处理，而非让带有悼念字句的墓碑文字长期裸露在外，影响游客的心理及观感。

翻查资料，无锡市政府于2005年曾印发殡葬整治实施意见，明令全面清理惠山及青龙山的私埋乱葬及无主坟等，旨在将该区打造成生态休闲旅游胜地。而惠山国家森林公园素有「江南第一山」之称，总面积达933公顷。