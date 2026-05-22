复旦名教授解答唔啱听 遭「Phone In」家长疯狂举报两个月

复旦大学有知名教授，在主持家庭关系的节目时，因分析内容刺中Phone In提问的家长的玻璃心，遭对方向多个部门恶意举报近两个月，令该教授终明白，内地的教师为何被投诉时会主动「认错」。

敏感家长陷入「受害者逻辑」

复旦大学知名副教授、复旦家庭发展研究中心主任沈奕斐近日拍片透露，指她近两月一直因被疯狂投诉而疲于奔命。

沈奕斐指，早前她在直播中，接听家长Phone In，对方指其孩子，将零食分予同学，该同学却没有分回给自己孩子，孩子间于是争吵及互相推了几下。该家长认为孩子被校园霸凌，多次向学校、老师、相关部门投诉举报，纠缠两周。

沈奕斐因分析得罪家长，遭疯狂举报。抖音

沈奕斐于是分析，指出事件只是孩子间的普通社交摩擦，说不上校园霸凌，提醒该家长过度敏感，陷入极端「受害者逻辑」，容易扭曲孩子的社交认知与成长心态。

就因分析不中听，打击了该过敏家长的玻璃心，沈奕斐便连续两个月，遭该家长举报，涉及侵犯隐私、直播影响教学、工作失职。

沈奕斐为此要不断撰写情况说明、配合调查，连正常工作都无法开展。最后复旦也确认，沈奕斐的所有指控不成立。

沈奕斐慨叹，事件令她终于明白，为何「那些被家长举报的老师会主动认错了。不是做错了什么，是扛不住了」。

恶意举报事件引发网民共鸣，「现在就是谁举报谁有理」、「还好是复旦，还好是教授，若换成基础教育的一线老师……不敢想像」、「没人能教育家长，但谁都可以教育老师」、「老师身后空无一人」、「无理举报不能不受理吗？」