361°广告︱孙杨调转攞望远镜画面疯传 网民热议：想吃流量？

中国游泳奥运冠军孙杨一直是非不断。早前网上有指其有私生子后，近日网上又疯传一张其拍运动用品品牌361°广告时，怀疑将手上的望远镜反转。周二（19日），有吉林省网民在社交平台发布影片称，361°品牌代言人孙杨在361°某广告画面中，手上的望远镜被反转，此事即时引发关注。



内地「新黄河」报道，昨日（20日）下午，361°官方客服热线相关工作人员回复称，将就此事向相关人员进行核实。

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据网友所发布影片显示，在361°某广告画面中，361°品牌代言人孙杨左手持望远镜目视前方。相关影片画面显示，可见孙杨明显将望远镜拿反。



报道及相关影片不断在网上热传，有网民直指导演应为事件负责，同时亦有人质疑是有人估意，借以博取流量，但亦有人认为属小题大做。



网民意见：

露可修的兔耳朵：还有人找他代言啊

点绛唇bo：小题大做了

愤怒的magiccj：想吃流量是吧？

大英雄V：361设计不审稿的吗？

Qilu爱Xuer：孙杨惹谁了？故意找黑点？

user_180xxxx8：哪还要导演，拿到肖像授权，直接P图就行，