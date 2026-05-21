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上海电影局叫停《监狱来的妈妈》 指报审过程违规

即时中国
更新时间：20:34 2026-05-21 HKT
发布时间：20:34 2026-05-21 HKT

上海电影局21日通报称，近日引发争议的内地电影《监狱来的妈妈》在申请备案立项及报审过程中存在违规行为，现停止该片上映，并依据《电影产业促进法》等相关法律法规进行严肃查处。

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由陕西杀夫案改编并由释囚赵箫泓（原名赵晓红）亲自主演的《监狱来的妈妈》，去年夺得圣塞巴斯蒂安电影节最佳主角银贝壳奖。影片原定5月30日在内地公映，但遭遇网民大规模抵制，批评片方将杀人犯「洗白」成反家暴女英雄。

《监狱来的妈妈》是主角赵箫泓（原名赵晓红）的真实经历。
《监狱来的妈妈》是主角赵箫泓（原名赵晓红）的真实经历。
《监狱来的妈妈》是主角赵箫泓（原名赵晓红）的真实经历。
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《监狱来的妈妈》是主角赵箫泓（原名赵晓红）的真实经历。
《监狱来的妈妈》是主角赵箫泓（原名赵晓红）的真实经历。
内地电影《监狱来的妈妈》去年勇夺国际影展大奖。
内地电影《监狱来的妈妈》去年勇夺国际影展大奖。

片方宣传称，故事改编自赵箫泓的真实经历，她因反抗家暴而意外杀夫入狱，以及出狱后如何与家姑及儿子修复关系。但有网友深挖案件判决书后，质疑事实并非「家暴」「过失杀人」。

根据二审刑事裁定书，2009年4月15日晚，赵与丈夫因家务琐事争执厮打，持刀刺向丈夫胸部致其死亡，最终以「故意伤害罪」判处监禁15年，剥夺政治权利5年。网友认为，法院并未认定其遭受家暴及正当防卫。赵箫泓在服刑期间便参与拍摄，也受到质疑。

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