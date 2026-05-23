港产太空人黎家盈随神舟二十三奔星海 一文看清中国历代女太空人

「央视军事」今天（22日）发帖称，香港太空人将搭乘神舟二十三号飞船升空，据悉是香港警队出身女载荷专家黎家盈。如消息确认，她即将成为香港首位太空人，也是继刘洋、王亚平、王浩泽之后，中国第4位的女性太空人，是香港融入国家航天发展的重要里程碑。

此前三位女航天员背景各异， 其中刘洋、王亚平出身于解放军空军机师，王浩泽则是国家航天研究院工程师。

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男女太空人选拔标准一样

中国早在2009年首次招募女性太空人。全国空间探测技术首席科学传播专家庞之浩曾表示，男女太空人的选拔与训练标准基本一样，均要经历艰难的科学理论与环境适应训练，并没有针对女太空人的特殊选拔和训练标准。

他还提到，由于空间站航天任务比较复杂，航天员依据职责明确划分岗位，分为飞行专家、任务专家及载荷专家。

纵观全球，多数女太空人都是任务专家，这与两性生理和心理状况有关。例如，在失重环境下，女太空人的雌激素水平和镁的代谢优于男性，体内铁含量低，不易出现血栓、铁中毒、血管痉挛等问题， 对航天环境的适应能力更持久。 另外，女太空人在太空实验和一些细致操作上更有优势。

女太空人适应能力更持久

2013年，王亚平为全国6000多万中小学生进行了首次太空授课，广受欢迎。2021年，王亚平再次化身太空教师，在神舟十三号为大家上一场生动的太空物理课。

太空环境会带来骨质流失、肌肉萎缩和辐射暴露等问题，但没有明显证据表明对生育能力造成损害。现实中，不少航天员顺利生育，刘洋与王亚平皆是结束太空任务后诞下子女。