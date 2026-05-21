零食变灭蚁药｜海南童掉落肉干碎 蚂蚁群啃食后暴毙

海南近日发生一宗引发广泛关注的食安热话。一名孩童在食用手撕肉干时，不慎将碎屑掉落地面，随即引来一群蚂蚁啃食。然而，蚂蚁进食后竟在短时间内集体暴毙。相关影片曝光后，惹起大批网民对市售零食安全性的担忧。

添加剂安全惹关注

报道指，涉事肉干的配料表显示含有「乙基麦芽酚」（增香剂）及「亚硝酸钠」（防腐剂）。有分析指出，乙基麦芽酚散发的甜香会吸引蚂蚁靠近，而亚硝酸钠则会抑制细胞携氧能力，导致其窒息死亡。由于蚂蚁体型极微小（体重约5毫克）且代谢速率快，对人类而言属安全标准内的添加剂剂量，对蚂蚁却已属致命剧毒。

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海南童掉落肉干碎，蚂蚁群啃食后暴毙。

事件曝光后，不少家长感到震惊，担忧市面零食添加物过多会损害健康。有理性的网民及专家指出，不能因蚂蚁死亡便直接推断该零食对人体有毒，在合规用量下，亚硝酸钠能有效抑制肉毒杆菌，具一定必要性。

涉事肉干的配料表显示含有「乙基麦芽酚」（增香剂）及「亚硝酸钠」（防腐剂）。

不过，专家同时警告，此类含高盐及高添加剂的「科技零食」绝对不适合儿童长期食用。因儿童肝肾代谢功能尚未发育完全，长期摄入会令添加剂在体内累积，加重肝肾负荷，甚至影响味觉及生长发育。

市场监管部门亦提醒，部分散装或小品牌熟肉干制品，有商家为了令肉质护色，可能存在违规超标添加亚硝酸钠的情况。当局呼吁消费者若发现肉干颜色异常鲜红或保质期过长，应提高警惕，避免购买。