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内地加油价︱周五零时实施年内第10次 50升92电油贵¥3

即时中国
更新时间：16:05 2026-05-21 HKT
发布时间：16:05 2026-05-21 HKT

国家发改委宣布，因应国际市场原油价格变动，自今日（21日）晚上12时起（即22日凌晨零时），上调国内汽、柴油价格。

打爆50L油缸贵约¥3

据内地传媒报道，今次调价中，汽、柴油（标准品）每吨分别上调75元及70元人民币。据内媒测算，以一般小型私家车50公升油箱容量计算，加满一箱92号汽油将较以往多花费3元人民币。

发改委指出，自5月8日上轮调价以来，国际油价呈现震荡上行后回落的走势，本轮平均价格仍高于上一周期。今次是2026年内第十次油价调整，截至目前，全年油价呈现「八涨一跌一搁浅」的格局。当局已要求各大石油公司确保市场稳定供应，并指示各地部门严厉查处违规调价行为，以维护市场秩序。
 

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