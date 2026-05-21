中国足协：17人被「终身禁足」
发布时间：15:34 2026-05-21 HKT
继2024年9月、2026年1月后，中国足协21日公布第三批行业处罚名单，此次处罚涉及65人，其中17人被给予终身禁止从事任何与足球有关活动的处罚，48人被给予禁止从事任何与足球有关活动五年或以下的处罚。
据悉，被定罪的丁勇、吴静博等17名从业人员，被罚终身禁止从事任何与足球有关的活动的处罚。严重违反行业纪律的高寒、王波等48名从业人员，根据其行为性质、涉案金额、违规频次、主观恶性等因素，相应给予禁止从事任何与足球有关的活动五年或以下的处罚，具体名单如下：
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一、终身禁足人员
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孟惊（原华夏幸福基业股份有限公司原总裁）
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谭旭（原青岛中能足球俱乐部副总经理）
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史耀勇（原内蒙古中优足球俱乐部总经理）
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丁勇（原深圳市足球俱乐部总经理）
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曾震宇（原深圳市足球俱乐部总裁）
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丘杰华（原深圳市足球俱乐部总裁助理）
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李小刚（原深圳市足球俱乐部总经理）
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曹阳（原梅州客家足球俱乐部总经理）
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孙迪（原青岛黄海足球俱乐部总经理）
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高翔（大连英卓体育经纪开发有限公司职工）
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赵阳
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吴静博
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陈俊吉
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李军（原新疆天山雪豹足球俱乐部主教练）
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王文华（原新疆天山雪豹足球俱乐部助理教练）
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徐健（原新疆天山雪豹足球俱乐部领队）
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金清一
二、禁足五年人员
俱乐部高管 / 负责人
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高寒（原广州恒大淘宝足球俱乐部总经理）
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黄盛华（原广州富力足球俱乐部副董事长）
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章彬（原广州富力足球俱乐部总经理）
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吴晓晖（原上海绿地申花足球俱乐部董事长）
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方思龙（原武汉三镇足球俱乐部总经理）
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孙华（原山东鲁能泰山足球俱乐部总经理）
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高堰（原大连人职业足球俱乐部总经理）
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隋国扬（原上海上港集团足球俱乐部总经理）
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李明（原北京国安足球俱乐部总经理）
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郭光琪（原河南建业足球俱乐部总经理）
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焦凤波（原浙江绿城足球俱乐部总经理）
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黄凡农（原杭州绿城足球俱乐部副总经理）
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麦帆（原深圳市足球俱乐部董事长）
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丁冬梅（原深圳市足球俱乐部总经理）
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刘鑫垚（原昆山足球俱乐部总经理）
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朱庆伟（原保定英利易通足球俱乐部竞赛部负责人）
裁判员
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陈鑫（裁判员
体育公司 / 经纪从业人员
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吴轶利（范皓体育文化咨询服务 (湖南) 有限公司总经理）
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李慎（北京三德睿智体育文化有限公司经理）
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陈祺（青岛吉荣体育经纪有限公司执行董事）
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胡燕明（原保定英利易通足球俱乐部竞赛部职工）
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陶婷婷（原江苏常奥体育发展股份有限公司董事长）
教练组人员
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王波（原内蒙古中优足球俱乐部主教练）
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陈懋（原贵州智诚足球俱乐部主教练）
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和正元（原新疆天山雪豹足球俱乐部助理教练）
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严明超（原新疆天山雪豹足球俱乐部助理教练）
球员
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陈方舟（原内蒙古中优足球俱乐部球员）
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黄磊（原湖北楚风合力足球俱乐部球员）
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刘禹辰（原大连超越足球俱乐部球员）
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刘玉圣
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桑一非（原辽宁足球俱乐部球员）
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宋琛（原辽宁足球俱乐部球员）
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熊飞（原辽宁足球俱乐部球员）
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张野（原辽宁足球俱乐部球员）
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朱子林（原内蒙古中优足球俱乐部球员）
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严智宇（原新疆天山雪豹足球俱乐部球员）
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吴鹏（原新疆天山雪豹足球俱乐部球员）
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杨博宇（原深圳市足球俱乐部球员）
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刘毅（原黑龙江冰城足球俱乐部球员）
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尼扎木丁・阿凡提（原黑龙江冰城足球俱乐部球员）
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贾晓琛（原石家庄功夫足球俱乐部球员）
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姜文骏（原昆山足球俱乐部球员）
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朱子森（原新疆天山雪豹足球俱乐部球员）
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王敬平（原浙江毅腾足球俱乐部球员）
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张松（原浙江毅腾足球俱乐部球员）
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郭子超（原江西联盛足球俱乐部球员）
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袁明灿（原江西北大门足球俱乐部球员）
三、禁足三年人员
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祁云飞（原新疆天山雪豹足球俱乐部球员）