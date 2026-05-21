中国足协：17人被「终身禁足」

继2024年9月、2026年1月后，中国足协21日公布第三批行业处罚名单，此次处罚涉及65人，其中17人被给予终身禁止从事任何与足球有关活动的处罚，48人被给予禁止从事任何与足球有关活动五年或以下的处罚。

据悉，被定罪的丁勇、吴静博等17名从业人员，被罚终身禁止从事任何与足球有关的活动的处罚。严重违反行业纪律的高寒、王波等48名从业人员，根据其行为性质、涉案金额、违规频次、主观恶性等因素，相应给予禁止从事任何与足球有关的活动五年或以下的处罚，具体名单如下：



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一、终身禁足人员

孟惊（原华夏幸福基业股份有限公司原总裁） 谭旭（原青岛中能足球俱乐部副总经理） 史耀勇（原内蒙古中优足球俱乐部总经理） 丁勇（原深圳市足球俱乐部总经理） 曾震宇（原深圳市足球俱乐部总裁） 丘杰华（原深圳市足球俱乐部总裁助理） 李小刚（原深圳市足球俱乐部总经理） 曹阳（原梅州客家足球俱乐部总经理） 孙迪（原青岛黄海足球俱乐部总经理） 高翔（大连英卓体育经纪开发有限公司职工） 赵阳 吴静博 陈俊吉 李军（原新疆天山雪豹足球俱乐部主教练） 王文华（原新疆天山雪豹足球俱乐部助理教练） 徐健（原新疆天山雪豹足球俱乐部领队） 金清一

二、禁足五年人员

俱乐部高管 / 负责人

高寒（原广州恒大淘宝足球俱乐部总经理） 黄盛华（原广州富力足球俱乐部副董事长） 章彬（原广州富力足球俱乐部总经理） 吴晓晖（原上海绿地申花足球俱乐部董事长） 方思龙（原武汉三镇足球俱乐部总经理） 孙华（原山东鲁能泰山足球俱乐部总经理） 高堰（原大连人职业足球俱乐部总经理） 隋国扬（原上海上港集团足球俱乐部总经理） 李明（原北京国安足球俱乐部总经理） 郭光琪（原河南建业足球俱乐部总经理） 焦凤波（原浙江绿城足球俱乐部总经理） 黄凡农（原杭州绿城足球俱乐部副总经理） 麦帆（原深圳市足球俱乐部董事长） 丁冬梅（原深圳市足球俱乐部总经理） 刘鑫垚（原昆山足球俱乐部总经理） 朱庆伟（原保定英利易通足球俱乐部竞赛部负责人）

裁判员

陈鑫（裁判员

体育公司 / 经纪从业人员

吴轶利（范皓体育文化咨询服务 (湖南) 有限公司总经理） 李慎（北京三德睿智体育文化有限公司经理） 陈祺（青岛吉荣体育经纪有限公司执行董事） 胡燕明（原保定英利易通足球俱乐部竞赛部职工） 陶婷婷（原江苏常奥体育发展股份有限公司董事长）

教练组人员

王波（原内蒙古中优足球俱乐部主教练） 陈懋（原贵州智诚足球俱乐部主教练） 和正元（原新疆天山雪豹足球俱乐部助理教练） 严明超（原新疆天山雪豹足球俱乐部助理教练）

球员

陈方舟（原内蒙古中优足球俱乐部球员） 黄磊（原湖北楚风合力足球俱乐部球员） 刘禹辰（原大连超越足球俱乐部球员） 刘玉圣 桑一非（原辽宁足球俱乐部球员） 宋琛（原辽宁足球俱乐部球员） 熊飞（原辽宁足球俱乐部球员） 张野（原辽宁足球俱乐部球员） 朱子林（原内蒙古中优足球俱乐部球员） 严智宇（原新疆天山雪豹足球俱乐部球员） 吴鹏（原新疆天山雪豹足球俱乐部球员） 杨博宇（原深圳市足球俱乐部球员） 刘毅（原黑龙江冰城足球俱乐部球员） 尼扎木丁・阿凡提（原黑龙江冰城足球俱乐部球员） 贾晓琛（原石家庄功夫足球俱乐部球员） 姜文骏（原昆山足球俱乐部球员） 朱子森（原新疆天山雪豹足球俱乐部球员） 王敬平（原浙江毅腾足球俱乐部球员） 张松（原浙江毅腾足球俱乐部球员） 郭子超（原江西联盛足球俱乐部球员） 袁明灿（原江西北大门足球俱乐部球员）

三、禁足三年人员