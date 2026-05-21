淘宝热卖｜「日本叮叮」蚊香液涉假扮日货 被指误导消费者

炎夏临近，一款在内地各大电商平台热销名为「日本叮叮」的驱蚊产品引发消费争议。有消费者投诉受其名称误导，以为产品产自日本。调查发现，该款蚊香液实为广州一间化妆品公司在内地生产，既非日本制造，亦未获任何日本品牌授权，「日本叮叮」仅为其申请的商标名称。

涉嫌虚假宣传

据《澎湃新闻》报道，消费者金先生投诉购买的「日本叮叮」蚊香液由「广州威葵化妆品有限公司」申请商标及在国内生产。该产品在某电商平台销量高达百万件，其标榜「长效驱蚊」、「全屋无蚊」的功效亦备受质疑，涉嫌虚假宣传。涉事广州公司接获传媒查询时直接挂断电话，至今未作回应。

相关新闻：北上注意｜深圳睇牙易堕预付陷阱 随时被骗使用过期或非法产品

商标屡遭驳回 曾涉不正当竞争

翻查资料显示，该广州公司近年多次尝试注册多枚「日本叮叮」商标，部分被驳回或宣告无效，但仍有部分「日化」用品类商标获批注册。此外，该公司曾涉及多宗不正当竞争纠纷，近期更被威发药业有限公司起诉，遭法院裁定须立即停止生产及销售与原告「日本叮叮」驱蚊产品包装近似的商品。

律师：含外国地名易致公众误认

有内地律师指出，根据内地商标法，未经该国政府同意，不得使用同外国国家名称相同或近似的标志作为商标。将「日本」此等公众熟知的地名注册为商标，极易令消费者对商品产地产生误认，构成欺诈风险。尽管争议不断，以「日本叮叮」为名或作商标的驱蚊产品，目前仍活跃于内地多个主流电商平台。