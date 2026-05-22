深圳15岁初中生征服珠峰创纪录 父亲10年前同日登顶

尼泊尔当地时间5月20日上午9时20分，来自深圳福田区实验教育集团翰林学校的初三学生李子轩，成功从珠穆朗玛峰南坡登顶。年仅15岁的他，不仅成为中国最年轻登顶珠峰的男性，亦刷新了从南坡登顶珠峰的最年轻男性世界纪录。

相隔10年与父同日同时登顶

综合《南方都市报》等内媒报道，李子轩的冲顶行动于19日晚间9时开启，过程极为艰难。翌日凌晨3时，他在海拔8,400至8,500米区间遭遇极致严寒，气温跌至约零下20度。在寒风刺骨及体力近乎透支的关键时刻，李子轩凭毅力克服退意，最终顺利登顶。

相关新闻：巨无霸纸飞机｜深圳高中生自制6米遥控机 冲击健力士世界纪录｜有片

相关新闻：瑞士20岁女拥6万张Pokémon卡总值逾5亿港元 破世界纪录

令人啧啧称奇的是，李子轩的父亲李春生曾于2016年5月20日同一时刻登顶珠峰，两父子在相隔10年的同一天、同一时间先后踏上世界之巅，传为佳话。

曾7天连攀两高峰

李子轩的登山路始于两年前跟随父亲参与塘朗山公益捡垃圾活动。当时为到另一山峰领取「环保小卫士」奖状，他首次体验登顶滋味。其后，他为了获得心仪单车作礼物，与父亲达成「陪登山换礼物」的协议，仅用一个多月便完成「深圳十峰」的攀登，展现出过人潜质。

相关新闻：尼泊尔珠峰南坡开通受阻 30米冰塔阻登山路线 攻顶「塞车」恐重演

以曾登顶珠峰的父亲为榜样，李子轩立志挑战世界之巅。为此，他曾苦练攀岩四个月，并每日长跑10公里练气。2025年暑假，当时14岁的他仅用7天时间，便连续登顶海拔5,005米的青海岗什卡雪峰及6,334米的西藏康美龙雪峰；同年国庆再下一城，登顶海拔6,010米的洛堆峰，为今次的珠峰之行奠定坚实基础。目前，李子轩正从顶峰下撤回大本营。