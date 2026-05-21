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深圳暴雨｜深中通道惨变「海底隧道」气象部门：局地或出现龙卷风｜有片

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更新时间：12:17 2026-05-21 HKT
发布时间：12:17 2026-05-21 HKT

深圳市气象台于今日（21日）上午10时29分，对珠江口、深圳湾、南山区（南头、南山、招商街道）及宝安区（西乡、新安、航城街道）发出雷雨大风橙色预警信号。气象部门预计，未来两小时内上述区域将出现强雷雨天气，伴有短时强降水及8至10级阵风，局地可能出现龙卷风。

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深圳当局呼吁市民迅速落实防风、防雷电措施，立即停止户外活动及作业。据官方通报，深中通道曾出现雨水倒灌及积水情况，相关路段一度受影响。目前积水已成功排出，深中通道已恢复正常通行。

目前，深圳全市正处于分区暴雨橙色、雷雨大风橙色、其余地区暴雨黄色及全市雷电预警信号生效中。气象部门表示，降雨云团正自西向东移入并影响深圳市，提醒市民密切留意天气变化，做好防雨、防风、防雷措施。

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