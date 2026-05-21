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电影《给阿嬷的情书》爆红 汕头推取景地主题旅游

即时中国
更新时间：09:14 2026-05-21 HKT
发布时间：09:14 2026-05-21 HKT

潮汕方言电影《给阿嬷的情书》持续走红，叫好又卖座。依托电影热度，广东汕头推出3条「跟着阿嬷游汕头·光影侨韵忆乡愁」主题线路，游客可亲身到访片中的小公园骑楼、侨宅、古橄榄林等取景地，借此催谷当地旅游业。

汕头推出的主题线路，分为一日主题游、两天一夜游、三天两夜游，覆盖《给阿嬷的情书》的取景地：澄海区东里镇的塘西村、樟林古港，隆都镇的前美古村等南洋风格建筑与潮汕传统民居；有「岭南第一侨宅」美誉的陈慈黉故居；潮阳区金灶镇下寮村橄榄林。

相关新闻：《给阿嬷的情书》︱潮汕话细诉侨批温情故事 票房料破3亿

澎湃新闻引述汕头投控国际旅行社有限公司工作人员肖金怡表示，电影上映后，旅行社快速反应，推出电影主题线路，上海、福建、江西、海南的旅行社同行纷纷表达合作意向。

电影《给阿嬷的情书》由潮汕本土导演蓝鸿春执导，扎根于潮汕本土文化，讲述潮汕百年侨史，以侨批（旧时海外侨胞寄给国内家乡眷属的书信与汇款的合称）为脉、情义为魂，揭开了一段尘封半世纪的南洋往事，目前票房已破5亿人民币。
 

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