普京访华｜中俄签署42份合作文件 「西伯利亚力量2号」达总体共识

中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京周三（20日）在北京举行高层会谈。俄罗斯官方媒体随后透露，两国在会上展示出紧密的战略盟友关系，一口气签署了42份涵盖多个范畴的双边文件。其中，备受国际关注的跨国能源工程「西伯利亚力量2号」天然气管道专案，双方已正式达成总体共识。

签署联合声明 倡导多极化世界体系

据俄罗斯卫星通讯社报道，在中俄首脑的亲自见证下，两国最高层签署了多份重磅政治宣言。其中包括《中俄关于进一步加强全面伙伴关系和战略协作、深化睦邻友好合作关系的联合声明》，以及《关于倡导世界多极化和新型国际关系的联合声明》。

报道指，在全球地缘政治格局更迭的当下，两份文件旨在进一步巩固中俄在国际事务中的协作关系，共同抗衡西方的地缘压力。

2600公里管道定案 经蒙古年输500亿立方米气

在能源合作方面，路透社引述克里姆林宫消息指，中俄双方已就「西伯利亚力量2号」（Power of Siberia 2）天然气管道的建设路线与方式达成了总体共识。

该大型能源基建项目的具体细节如下：

管道规模： 管道全长达 2,600 公里，计划穿越蒙古国。

预期运力： 专案落成后，预计每年可向中国稳定输送高达 500 亿立方米的天然气。

待定细节： 尽管已达成总体共识，但由于涉及庞大的商业利益，双方目前仍就「定价机制」等关键商务细节进行密切协商，因此尚未敲定专案正式动工及实施的时间表。

目前，中俄之间主要依赖现有的「西伯利亚力量」天然气管道进行能源输送，其年输气量已超过 380 亿立方米。

路透社的报道称，自俄乌冲突爆发后，俄罗斯受到西方国家的严厉经济制裁，失去多个欧洲传统大客户。在此背景下，「西伯利亚力量2号」专案的推进，对莫斯科具有举足轻重的战略与经济意义。