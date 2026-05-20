深圳大雨︱黄色预警生效狂闪电 网民：渣男在「520」发誓？

深圳晚上出现不稳天气，当局已将分区暴雨橙色预警信号升级为红色。



深圳市气象局表示，过去3小时，珠江口和宝安区（西乡、福永、航城、福海街道）累计雨量已达60毫米左右，预计未来2小时还将出现40-60毫米降水。

深圳分区暴雨黄色预警生效。微博@深圳天气

深圳分区暴雨黄色预警生效。微博@东叮冬

深圳分区暴雨黄色预警生效。微博@东叮冬

深圳分区暴雨黄色预警生效。微博@东叮冬

深圳市气象台今日（20日）晚上8时28分在上述区域发布暴雨红色预警信号，同时将分区暴雨黄色预警信号扩展至全市。



此外，全市进入暴雨紧急防御状态，提醒民众迅速做好防御工作，远离低洼易涝等危险区域，上述区域山洪风险很大，注意防御暴雨及其引发的内涝、山洪、滑坡、泥石流、地面塌陷等灾害。



《南方都市报》自媒体「深圳大件事」报道，今日晚上7时30分，雷电预警信号生效期间，深圳市共记录到56次闪电，主要发生在西部海区、宝安区、光明区。

有网民直指，今天是「520」的日子，是哪个渣男在发誓？

有指，到了明日（21日），广东正式进入「龙舟水」时期，接下来暴雨、强对流等天气会更加频繁。

预计深圳市明天仍有局地暴雨风险，日间阴天间多云，有雷阵雨，局地可达（大）暴雨。

