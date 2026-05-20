福建「毒杨梅」︱行家指销量断崖式暴跌 求外界给果农生路

近日，福建漳州龙海区的部分收购点违规使用「甜味剂」和「违禁防腐剂」浸泡杨梅，被媒体曝光，即时引起网络热讨，多地亦紧急将杨梅产品下架。但事件已对整个杨梅行业造成打击，尤其种植重镇漳州龙海区。

被揭违规用「甜味剂」

内地澎湃新闻报道，龙海区已完成辖区内杨梅收购点的全部排查工作，所有涉事的问题收购商均已核查完毕，问题杨梅已被封存并予以销毁。执法部门已正式立案调查取证，对违规行为进行查处。

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曾行贵在龙海区从事杨梅行业20多年，他明言，这是当地杨梅过去这么多年以来，遇到的最大的一场危机。



龙海区是福建省乃至全国杨梅主产区之一。曾行贵说，媒体曝光后，当地杨梅订单急剧减少，部分渠道直接下架福建杨梅。一些省份甚至对福建杨梅实施「一刀切」禁入，已运抵货物被退回，导致严重滞销。



杨梅属季节性极强的水果，农户全年收入主要依赖此时期。因无人收购，果农正面临「采了没人要，不采烂在地」的两难境地。更让他担心的是，近期天气预报有雨，形势迫在眉睫。

向各地同乡求救

目前，他们正在和当地政府一同多渠道联络上海、厦门等地漳州商会，发动乡贤资源协助销售。同时，协会会员也带头以成本价或略高于市场价收购农户杨梅，「尽量多收一斤是一斤」。



曾行贵表示，大多数正规杨梅商家及农户无需也不使用药物保鲜。所谓「泡药」是一些不良商贩为改善口感或卖相进行的违规操作，属「害群之马」，非行业普遍现象，「希望大家不要一棍子打死」。