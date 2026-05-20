网红殒落｜32岁「蕾蕾」宾馆骤逝遗幼子惹鼻酸 疑因熬夜饮酒致心脏病发

湖南益阳拥有8.8万名粉丝的32岁网红「蕾蕾」近日被发现在一间宾馆内突然离世。其母亲于本月17日透过女儿的社交平台发布讣文，证实蕾蕾已于5月15日凌晨辞世，并已于昨日（19日）早上出殡。当地警方回应指，已将调查结果告知家属，并强调事件不涉及刑事成分。消息指，蕾蕾疑因长期熬夜、过度劳累及饮酒，导致突发心肌梗塞猝死。

辟谣涉「打赏大哥」

由于蕾蕾被发现于宾馆内离世，一度惹来网民揣测其死因与网络「打赏大哥」有关。惟知情人士及蕾蕾的师父随即否认，指她生前生活并不富裕。综合其身边好友透露，蕾蕾为人豪爽，生前为兼顾事业与社交应酬，经常需要熬夜及饮酒；有餐饮业好友慨叹，其死因极可能与长期过度劳累及熬夜后饮酒，从而引发猝死或心梗有关，事件亦引发不少网民对「以健康换取金钱」的反思。

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独力撑起全家

蕾蕾生前发布近400条影片，主要分享日常生活及直播推广湖南地道食品。曾与她多次合作的当地博主「湖南变大师」发文悼念，形容她性格直爽、充满正能量，更是一位「一个人撑起整个家的女强人」。

据悉，蕾蕾曾经历一段失败婚姻，生前为家庭经济支柱，独力抚养一名年幼儿子及照顾年迈嫲嫲。如今她突然撒手人寰，遗下「孤儿寡嫲」顿失所依，令大批粉丝及网民深感震惊与惋惜。多名粉丝早前亦自发前往殡仪馆，送别这位坚强的单亲妈妈最后一程。