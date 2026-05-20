520｜情侣逼爆新疆赛里木湖 全国逾千对新人「爱情圣地」排队领证

今日是5月20日（520），因谐音「我爱你」成为不少准新人的领证吉日。被誉为「爱情圣地」的新疆赛里木湖婚姻登记中心迎来领证高峰，吸引全国各地逾千对新人慕名而至，现场人头涌涌，有人甚至凌晨出发，只为能在这个特殊日子结成连理。

地理密码寓意深远

赛里木湖深受新人青睐，源于其地理数据隐含多重浪漫寓意：湖面海拔2,073米谐音「爱你情深」、景区面积1,314平方公里寓意「一生一世」，且距离乌鲁木齐刚好520公里。

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临时加开十多个窗口

据极目新闻，为应对庞大的人流，登记中心今年虽实施线上预约制，但预约名额早已被一扫而空。工作人员透露，登记工作从今日凌晨零时已开始办理，并临时加开十多个窗口，以缓解排队压力。有专程从广东赶往当地的新人表示，凌晨1时许抵达现场拿号，约一小时便完成手续，对工作人员彻夜加班表示感谢。

贵州新人跨越3800公里圆梦

另一名从贵州贵阳跨越3,800公里赶抵的新人称，登记中心事前已主动联系预约者分批错峰到场，尽管清晨6时现场已排满人，但流程井然有序。

博州民政局工作人员表示，今日预计有1,000多对新人办理登记。尽管目前以线上预约为主，但若有不知情的新人携带证件来到现场，当局亦会弹性安排，务求不让远道而来的新人失望。工作人员提醒，预约成功者仍需至少提前一小时到场核验，以确保流程顺畅。