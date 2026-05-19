武汉「癌症村」｜逾10%村民患癌 疑官包庇无牌化工厂排毒水

湖北省武汉市新洲区一个户籍人口仅585人的村庄，先后有62人罹患癌症及白血病，当中绝大多数为50岁以下青壮年，仅2015年以来便有34人确诊，其中19人已去世，15人仍在治疗。村民多年来怀疑与村内一间未取得环评及排污许可的泡花碱厂有关。武汉市政府已成立联合调查组，承诺全面调查并适时公布结果。

据内媒「大象新闻」报道，涉事村庄为新洲区李集街道张信村黄土坡自然村。村民徐文阶的妻子于2012年确诊白血病，治疗四年后去世；其儿媳则于2017年、年仅26岁时亦确诊白血病。医生曾询问家中附近是否有化工厂，当时徐文阶未以为意，直至2022年看到其他村民检举村内工厂污染的影片，始怀疑两者有关连。

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村民指控，污染源头为村内的「昌盛泡花碱厂」。该厂生产矽酸钠（俗称水玻璃），用于建材黏合剂及速凝剂。根据企业资讯平台，该厂经营范围包括泡花碱制造，但武汉市生态环境局2022年调查发现，该厂未取得环评、排污许可等全套环保手续，且位于市政府划定的基本生态控制线内，法规明文禁止兴建化工厂。然而，该厂直至2022年被检举时仍在生产。

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村民反映，工厂生产时粉尘弥漫，「灰蒙蒙的啥也看不清」，排污沟污水呈「酱油色」，流经村民菜地及水塘，由于该村于2016年前未有自来水，村民长期饮用地下水，疑因此积累致命毒素。据报，与工厂仅一墙之隔的菜地主人已经确诊食道癌。



内地传媒「新黄河」报道，村民代表张建勇表示，该村2016年才通自来水，村民之前长期饮用地下去，真实患病人数遶不止于此。有的人为了娶媳妇、嫁闰女，会故意隐瞒病情，据悉至少还有十几个病人未被统计。

传有人为嫁女故意隐瞒病情

村民曾多次向环保部门举报，但当局被指在暴雨过后于池塘取水样，检测结果显示「达标」；工厂老板更承认，曾获新洲区生态环境分局人员暗中通知封堵排污口。虽然武汉市生态环境局曾对工厂罚款20万元人民币并要求停产，村民指该厂其后仍在偷偷生产。

面对村民长达4年的维权与媒体的广泛关注，武汉市委及市政府周二（19日）发布情况通报，宣布已第一时间成立联合调查组，将围绕村民健康、环境生态及涉事企业关停等问题开展全面深入调查，并承诺会及时向社会公布调查情况。