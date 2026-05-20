混血水果？︱蓝莓葡萄、芒果凤梨变网红新品 商贩靠改名抬高身价

内地网络近期涌现种种名字新颖的水果，诸如「芒果凤梨」、「草莓芭乐」、「蓝莓葡萄」等等，让部份民众以为是混种新水果，成为谈论焦点。央视发现，上述「跨界水果」仅仅是商贩单靠巧立名目改个好名字的行销手段，与混种无关，但售价却能较同品种普通水果卖贵一倍以上。

网民：网红水果套路深

央视网19日报道，指近日有网民反映，在超市买一款「芒果凤梨」，以为能同时吃到两款水果果切，结果只收到一盒「凤梨」，他所买的只是一种名字叫「芒果凤梨」的凤梨，感觉有被误导。

报道指，在网购平或或短影片平台，近日发现不少博主也以类似予人混血感觉的名字，推销水果，例如「草莓芭乐」、「草莓番茄」、「芒果凤梨」等，不少消费者也直观的以为，所买的是杂交新品种，但其实是普通水果加上漂亮名字，「蓝莓葡萄」与蓝莓毫无关系。

改名扮混种

报道指，在电商搜索，有「芒果凤梨」售价普遍为19.9元人民币一市斤，同店的金钻凤梨约9.9元一市斤。商家介绍称「吃起来有芒果口味」。记者查询得知，所谓「芒果凤梨」正式品种为「台农23号」，，是黄金凤梨与蜜宝凤梨杂交的品种，与芒果无关。

专家表示，预包装鲜水果产品的名称应遵循《新鲜水果包装标识通则》，同时标注产品和品种名称，不得隐瞒。例如「红富士苹果」，「苹果」为产品名称，「红富士」为品种名称。而目前多数商家在销售「芒果凤梨」时仅标注商品名，未注明「台农23号」这一正式品种名。

涉虚假宣传

去年3月发布的《食品标识监督管理办法》将于2027年3月16日起施行，对食品真实属性标注作出严格规范。专家指出，商家虚构「杂交」、「新品种」误导消费者，涉嫌虚假宣传，侵害消费者知情权、选择权和公平交易权。

网民纷纷留言指，「网红水果套路深啊」、「又被水果名骗了！商家起名真是鬼才」、「老婆饼里也没有老婆」、「花里胡哨全是套路」、「水果刺客啊」、「名字是虚构的，好吃才真实」。