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全国多地暴雨｜湖北宣恩汛情3死4失踪 湖南石门1死2未寻回

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更新时间：10:40 2026-05-19 HKT
发布时间：10:40 2026-05-19 HKT

5月15日起至19日，内地中东部遇入春以来最大范围的一次降雨，北方地区迎来今年首次较强降雨。中央气象台5月19日上午6时发布暴雨黄色预警：预计，5月19日8时至20日8时，江南北部和西部、贵州东部和南部、华南中西部等地部分地区有大到暴雨，其中，湖南西南部、贵州南部、广西北部、广东中部等地部分地区有大暴雨（100至180毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30至50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

据新华社消息，5月17日至18日，湖北省恩施州宣恩县沙道沟镇白水河村上游普降大到暴雨，最大降雨量达292.6毫米。截至目前，灾情已造成3人死亡、4人失联，287人紧急转移。灾情导致河水暴涨，白水河村沿河区域多处房屋被淹、部分房屋倒塌、道路通信中断。

5月17日7时起，湖南石门县遭遇极端强降雨天气，防汛Ⅱ级应急响应挂起，18406人已紧急转移安置。截至5月18日晚7时，雨灾已造成1人死亡、2人失联。

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