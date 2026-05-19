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退学生物博士举报 5知名学者涉论文造假

即时中国
更新时间：08:37 2026-05-19 HKT
发布时间：08:32 2026-05-19 HKT

从4月中旬起，内地科普博主「耿同学讲故事」举报5名知名教授团队涉嫌论文造假，涉及同济大学、南开大学、中山大学、上海大学等。据悉，该博主博士就读于北京航空航天大学生物专业，去年5月因科研风气不佳而选择退学。

涉同济大学中山大学等

被实名举报的学者包括，同济大学生命科学与技术学院院长、长江学者、国家杰青王平，南开大学生命科学学院院长、国家杰青陈佺，中山大学肿瘤防治中心副主任、国家杰青康铁邦，中山大学生命科学学院副院长、国家杰青邝栋明，上海大学转化医学研究院院长、长江学者苏佳灿。

相关新闻：南大生科院长陈佺涉论文造假 校方：设调查组维护科研诚信

各大学均启动调查，其中，同济大学的王平已被免职、降低专业技术等级两级。

「耿同学」前日在社交媒体表示，他手上还有「杰青」造假的素材，「而且不止一个，同济大学、华东师范大学、湖南大学和中山大学等4间高校，5个杰青，Nature的正刊、子刊都涉及严重的学术造假。」「杰青」指的是国家杰出青年科学基金，成功入选者在科研经费、个人待遇等能获丰厚支持。

耿同学对《三联生活周刊》透露，论文造假情况严重，第一条打假视频发出后，收到超过100条打假举报。

《第一财经》评论称，学术打假有一定的门槛，有能力、更有责任的科研相关单位和行业主管部门，当负首责。

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