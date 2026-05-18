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福建杨梅收购商加防腐甜味剂 工人日经手半吨自己不敢食

即时中国
更新时间：14:15 2026-05-18 HKT
发布时间：14:15 2026-05-18 HKT

内地媒体再揭发食安问题，福建有杨梅收购站，被发现会加入三无甜味剂和违禁防腐剂，工人每日处理杨梅近半吨，但直言自己也不敢吃。当地政府已成立专责组查处多个涉嫌违法的收购站。

甜度是蔗糖8000倍

上海广电《看看新闻》近期「放蛇」查访福建杨梅收购点，发现漳州龙海浮宫镇、白水镇部分收购点违规加入防腐剂和甜味剂，旺季一天发货超5000斤。

调查中，记者发现现正值杨梅当造时间，工人每日要处理上千市斤（约半公吨）的杨梅，直言自己也不敢吃这些泡过防腐剂和甜味剂的水果。

福建有杨梅收购站被揭发违规用防腐剂、甜味剂浸泡杨梅。看看新闻
福建有杨梅收购站被揭发违规用防腐剂、甜味剂浸泡杨梅。看看新闻
福建有杨梅收购站被揭发违规用防腐剂、甜味剂浸泡杨梅。看看新闻
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据了解，旺季时，收购站每天要发货超过5000市斤（约2.5公吨）杨梅，主要销往上海、浙江等地。

龙海区农业农村局负责人向记者表示，部份收购站为提升杨梅卖相及甜度，违规使用防腐剂和甜味剂，今年经打击后，仍有部份收购站以「打游击」方式运作。

该负责人指，龙海区已成立专项整治工作专班，查处了多个涉嫌非法加入的收购点。

违规商贩使用的「三无」甜味剂，甜度是蔗糖的8000倍，但成分不详。违禁防腐剂脱氢乙酸钠，可能损伤神经、肝肾，对青少年神经系统发育影响尤为显著，甚至还会严重干扰人体内分泌。

 

 
 

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