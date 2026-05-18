油价高企国产「电鸡」欧洲吃香 雅迪拟匈牙利建厂

受国际油价上涨推动，全球对电动车的需求大增。英国《金融时报》昨日报道，作为全球最大电动两轮车（俗称「电鸡」）制造商，中国的雅迪正加速布局欧洲市场，计划在匈牙利建设欧洲首座工厂。

报道引述雅迪高级副总裁王家中表示：「所有这些地区的销量都在上升。客户都在问我们能不能提前发货。」他还称：「当前局势为我们进入更多市场、引导消费者使用我们的电动车提供了一个很好的机会，因为他们能清楚地感受到燃油价格上涨了多少。」

雅迪去年海外市场仅占其销售额的约2%，但管理层已告诉投资者，今后海外市场的盈利能力将超过国内市场。而今年的海外销量预计将年增约70%，全年目标45万辆，远高于此前31万辆；计划新增1万个海外销售点，覆盖五大洲。