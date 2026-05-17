性侵迷局︱硕士男与女网友车震遭控强奸 母亲曾向女方付¥30万获谅解书

河北承德市一名硕士毕业的男子王明（化名），因涉嫌强奸罪于2025年1月27日被刑事拘留，直至同年 12 月底才获准取保候审。在长达11个月的羁押期间，王明一直坚持自己无罪，强调双方在车内发生的性行为纯属自愿。

另一方面，被害人刘丽（化名）报警称被强奸，但在收取王明母亲30万元（人民币‧下同）并签署谅解书后，先后5次向警方称其自愿与王明发生性关系，后又再次改口称其非自愿，称此前误认为「谅解」等同「自愿」。然而，此案的一审判决与双方陈述均揭示了极具争议的细节，目前案件已进入二审程序。

女方发出的刑事谅解事。新黄河

王明（化名）与女网友在车内发生性行为。新黄河

王明（化名）与女网友在车内发生性行为。新黄河

男方称遭掐下体

判决书显示，被告人王明出生于1995年。2024年10月，他与单身女子刘丽（化名）透过网络结识并发展成好友。2025年1月26日，王明返乡过年期间与刘丽初次见面。当晚，两人抵达停车场后在车内后座搂抱亲吻，刘丽曾同意替对方口交。随后，两人下车购买避孕套，但当王明提议前往酒店时，遭到刘丽拒绝，双方遂返回车内。



刘丽指控，在车内后座时，王明无视其明确拒绝，按压脖子、掌掴及言语辱骂等暴力手段强行与其发生性关系，导致其手腕、下臂及小腿多处瘀青。王明在庭审中，却有完全不同的说法，他辩称双方采用背对方式发生性关系，事后因避孕套问题起争执，自己遭到对方掐脖、打脸、掐下体，自己用手阻挡，并没有故意伤害对方。冲突结束后，刘丽在车内拨打电话报警称被强奸。

一审期间查明，刘丽在收受王明母亲支付的 30 万元赔偿并签署谅解书后，曾先后五次向警方改口称双方系自愿发生性关系。然而，其后她再度翻供，坚称非自愿，并解释此前改口是因为误以为签署「谅解」即等同于承认「自愿」。

2025 年 12 月 25 日，承德市双桥区法院作出一审判决，认定王明在被害人明确表态不愿的情况下施暴，行为已构成强奸罪。鉴于被告家属已与被害人达成和解并取得谅解，法院酌情从轻处罚，判处王明入狱三年，缓刑四年。王明反对判决结果并提出上诉。今年3月30日，承德市中级人民法院对案件进行二审审理，法院宣布将择日宣判。

