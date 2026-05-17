新冠疫情︱湖北前省长王晓东涉违纪违法受查 曾无戴口罩受访：物资充足

中央纪委国家监委网站今日（17日）公布，十四届全国政协常委、农业和农村委员会副主任王晓东涉嫌严重违纪违法，正接受调查。2019年底，新冠疫情在湖北武汉爆发期间，王晓东担任湖北省省长。时任湖北省委书记蒋超良、武汉市长周先旺去年也涉腐败落马。

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现年66岁的王晓东，江西信丰人，曾任贵州省贵阳市委书记、贵州省常务副省长、湖北省常务副省长、省委副书记、省委政法委书记等职。2017年1月，王晓东升任湖北省长，2021年5月卸任，2021年6月转任全国政协。

王晓东在疫情记者会上不戴口罩受到质疑。中新社

疫情爆发期间，王晓东曾称湖北物资充裕。央视截图

2019年底新冠疫情在武汉爆发期间，王晓东的抗疫表现屡受争议。当时疫情处于危急阶段，湖北多所医院公开呼吁社会捐赠防护物资，但他接受中央电视台访问时却说湖北的「物资储备充足」。他更又因为在疫情记者会上不戴口罩受到质疑。

2020年9月抗疫期间，王晓东曾一度「神隐」多日，引发外界猜测，直至次年才恢复公开活动，但不久就请辞省长职务，由王忠林接任。王晓东后来转任全国政协农业和农村委员会副主任，当时被视为「软著陆」或退居二线。

当年同王晓东搭档主政湖北的蒋超良，2025年初被查。中纪委通报指蒋超良「大搞权钱交易和家族式腐败，利用职务便利为他人在企业经营、贷款审批、工程承揽、职务晋升等方面谋利，并非法收受巨额财物」。

新冠时期担任武汉市长的周先旺，2025年7月也因涉嫌严重违纪违法被查。2020年1月接受央视新闻采访时，周先旺曾承认疫情信息披露不及时，「对突发事件的管理，我们这方面能力还需要提高。」不久，他辞去市长职务，调任为湖北省政协副主席。