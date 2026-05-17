深圳摊贩被指霸路经营 擸菜刀恐吓执法人员行拘5日

深圳市宝安区西乡街道近日发生一宗持刀暴力抗法事件。一名程姓摊贩因不满执法人员查处其占道经营，竟公然手持菜刀威胁执法人员。涉事男子最终因阻碍国家机关工作人员依法执行职务，于本月11日被公安机关依法处以行政拘留5日。

屡劝不改情绪失控擸刀

事发于4月28日晚，西乡街道综合行政执法队联同多个社区，于固戍二路及井湾新村一带展开市容专项整治行动。执法人员巡查期间，发现程姓摊贩正使用手推车违规占道摆卖。据悉，程男属该区「常客」，执法人员此前已多次进行普法宣传及劝导，惟其始终屡劝不改。

当晚执法人员依法暂扣其经营工具时，程男突然情绪失控，当场拿出一把菜刀指向并威胁现场执法人员，公然阻挠正常办公。

相关新闻：云南猪肉佬擸刀刮脚板死皮 网民批恶心：真菌把猪肉污染了

假装配合后砸毁手推车

面对突发暴力威胁，现场执法人员随即采取录影取证，并通报辖区派出所民警到场支援。尽管工作人员反复劝导并进行法律说明，程男依然拒绝配合，甚至在假意表示配合后，突然自行砸毁手推车玻璃以示抗议。最终在公安民警的介入下，执法人员依法扣押违规工具，民警则当场收缴涉案菜刀。

经公安机关深入调查取证，程男最终于5月11日被裁定阻碍执法及威胁执法人员罪名成立，被处以行政拘留5日。

相关新闻：呷干醋︱吉林妇街市笋价买猪肉 老公视「出轨罪证」擸刀捅妻

街道办：对暴力抗法「零容忍」

西乡街道综合行政执法队负责人强调，占道经营属违法行为，而持刀威胁及暴力抗法更是严重挑战法律权威及扰乱公共秩序，绝不姑息。街道办表示，下一步将加强与公安部门的联勤联动，对暴力抗法等违法行为坚持「零容忍」，从严从快处理，以维护正常执法秩序。