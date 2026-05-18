冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死

近日天气越来越热，不少市民纷纷重开家中冷气机降温。然而，若忽视清洁随时引发致命危机。内地去年接获一宗严重病例，一名32岁男子因直接开启闲置半年的冷气机，导致左肺大面积感染，确诊俗称「退伍军人症」的嗜肺退伍军人杆菌肺炎，险些丧命。呼吸科专家警告，单靠清洗隔尘网并不足够，冷气机内部零件更是致病细菌的温床。

当感冒延误医治

综合内地媒体报道，武汉市第三医院呼吸与危重症医学科副主任鲍敏近日受访介绍，去年武汉一名32岁张姓男子早前因天气转热，未经清洗便直接开启闲置了半年的冷气机。连续吹了3天后，他开始出现高烧、肌肉酸痛及干咳等征状。起初他误以为只是普通感冒，惟自行服药后病情不但未见好转，更恶化至胸闷及呼吸困难。

事主随后前往武汉市第三医院求诊，经胸部CT扫描后，医生发现其左肺出现大面积感染，最终确诊为极具危险性的「嗜肺退伍军人杆菌肺炎」（即退伍军人症）。事主须接受深切的针对性抢救治疗，才侥幸脱离危险期。

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专家：单洗隔尘网属谬误

鲍敏指出，冷气机在秋冬闲置期间，内部零件如隔尘网、蒸发器及接水盘等会积聚大量灰尘与人体皮屑；加上潮湿气候，极易滋生退伍军人杆菌、霉菌及金黄葡萄球菌等致命病菌。

鲍医生强调，当开启未经彻底清洁的冷气机时，这些肉眼看不见的细菌会随冷风扩散至密闭的室内，经呼吸道直侵人体肺部。她特别提醒市民存在一个常见谬误：「很多市民以为清洗了隔尘网便足够，但其实蒸发器及风轮等内部部件，才是真正的细菌重灾区。」老人、儿童、孕妇及免疫力低下者受感染的风险极高，一旦染上退伍军人病，病情进展极快，严重可引发呼吸衰竭甚至多器官衰竭。

首次重开冷气必做三部曲

根据香港衞生防护中心资料显示，退伍军人症主要透过吸入受污染的水点（气溶胶）和雾气传播，潜伏期约2至10天。为防范严重的肺部感染及各种「冷气病」，专家建议夏季首次开启冷气前，务必遵从以下清洁及消毒步骤：

深层清洗：切断电源后，拆下隔尘网以温水加中性洗洁精浸泡刷洗并阴干；使用专用冷气机清洁剂喷洒蒸发器，静置10分钟后，开启「制冷」模式排出污水。

高温杀菌：清洗后可将冷气调至「制暖」模式运行10至15分钟，借此烘干内部潮气，杜绝霉菌滋生。

通风排气：最后打开室内门窗，转至「送风」模式运行15至30分钟，彻底排净机内污浊空气后，方可正常使用。

专家亦建议，在长期开启冷气期间，应每2至3小时开窗通风15分钟，并将温度设置于26℃左右，避免冷风直吹身体，以减低呼吸道受刺激的机会。

