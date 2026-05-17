深圳恶邻不满被劝勿乱弃垃圾 「捉奸」为由雇匠撬锁入屋暴打单身女

广东深圳龙岗区发生一宗骇人的邻里纠纷。一名单身女子因不满邻居屡次将外卖垃圾弃置在其家门外，遂贴出字条提醒。讵料涉事女邻居竟于凌晨时分，以「捉奸」为由诓骗锁匠撬开事主大门，并冲入屋内对其进行殴打。涉事女邻居最终因非法侵入住宅罪，被法院判处有期徒刑7个月。

门外留字条竟惹祸

据《华商报大风新闻》报道，案发于2025年11月23日，居住于深圳龙岗区某屋苑的林女士下班回家时，发现门外被放置了3袋写有邻居郑某名字的外卖垃圾。由于已非首次发生，林女士遂在门外贴上「别在我家门口放垃圾」的字条以作提醒。

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翌日凌晨4时许，郑某回家看到字条后情绪激动，随即联络黄姓锁匠到场。为求锁匠开门，郑某谎称自己的男友在林女士屋内出轨，诱使锁匠将林女士的大门防盗锁强行撬开。

涉非法侵入住宅判囚7月

林女士忆述，由于自己有戴耳塞睡觉的习惯，事发时对门外动静毫不知情。郑某破门而入后，随即对仍在睡梦中的林女士连番掌掴及拖拽。林女士在未及穿上衣物的情况下被强行扯出客厅，当时门外更有一名郑某召来的男性帮手。

双方随后在走廊发生肢体冲突及互相辱骂。林女士清醒后随即报警求助，警方到场后将涉事人等带署调查。经法医鉴定，两人均受轻微伤。受林女士委托开锁的黄姓锁匠亦面临行政拘留。

事主拟提民事索偿

案件其后交由深圳市龙岗区法院审理。检方指控郑某非法侵入他人住宅，郑某对此认罪认罚，并以需要照顾患有精神残疾的女儿为由，恳求法庭从轻发落。法院最终裁定郑某非法侵入住宅罪成，考虑到其有自首及认罪情节，判处有期徒刑7个月。

据悉，郑某将于今年6月刑满出狱。林女士表示，由于早前专注于刑事追责而未有提出民事赔偿，鉴于郑某家属拒绝赔偿，她目前已决定正式提起民事诉讼。屋苑管理处方面则证实，事发后郑某的家人已办理退租手续迁出该屋苑。

