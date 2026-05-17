爬楼梯机｜30岁女跌倒身亡 健身室无CCTV拒全赔
更新时间：11:29 2026-05-17 HKT
发布时间：11:29 2026-05-17 HKT
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湖北省安陆市近日发生一宗罕见的健身室致命意外。一名30岁女子在健身中心使用「楼梯机」（内地称爬楼机）时不慎跌倒，送院抢救后不治。由于事发范围未有安装闭路电视（CCTV），家属与健身室就责任问题陷入僵局，死者丈夫正准备提出民事诉讼。
教练调速后离开 事主数分钟后猝跌
死者丈夫胡先生表示，事发当日妻子小孙在该健身中心完成单对单的私人教练课程后，向职员表示希望体验场内的楼梯机。据健身中心工作人员向家属透露，当时教练为小孙调校好机器速度后便行开，小孙仅使用了数分钟便发生意外。
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现场目击者指出，事发时突然听到「砰」一声巨响，上前察看时发现小孙已倒卧地上，送院抢救后医生证实不治。当地警方介入调查并录取口供，初步将事件列为意外跌倒。
家属质疑无安全指引
胡先生悲痛指出，楼梯机属较高难度的健身器材，存在一定的安全隐患。他质疑健身中心内既无张贴相关安全告示，教练亦未有尽到从旁提醒及监督的义务，认为健身中心必须承担主要责任。
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然而，由于该健身中心并无安装闭路电视，无法还原事发时的完整经过。胡先生指，健身中心负责人坚称事件纯属事主意外跌倒，与健身中心无关，并表明最多只愿意承担20%的责任。由于双方谈判破裂，家属目前正准备透过法律途径控告涉事健身中心，以讨回公道。
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