张雪机车夺第四冠 车手德比斯感谢中国车迷支持

2026年世界超级电单车锦标赛（WSBK）捷克站WorldSSP组别第一回合正赛于周六（16日）结束。代表中国电单车制造商「张雪机车」出战的法国籍车手德比斯（Valentin Debise）勇夺冠军。这亦是他本赛季为该车厂赢得的第四个分站冠军。

冀未来在华作赛

德比斯赛后接受内地传媒访问时，特别感谢中国车迷的鼎力支持。他表示，很高兴看到该项赛事在中国日益受欢迎，其开设的中文社交媒体帐号目前已累积逾百万粉丝。他感激中国车迷几乎每一站都亲临现场观赛，并期望未来WSBK赛事能在中国举办。

法国籍车手德比斯（Valentin Debise）。 央视

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老板吁栽培中国车手承诺「包养老」

「张雪机车」创办人张雪随后亦发布影片庆祝，幽默地表示：「优秀，老德！必须加鸡髀！」他笑言车队已开始习惯夺冠，并向德比斯下达「任务」，要求他未来栽培出一名实力更强的中国车手，更打趣承诺届时会为其「包养老」。

车手德比斯开设中文社交媒体帐号。

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浮沉十年转投中国车厂迎大爆发

现年34岁的德比斯自11岁起展开赛车生涯，16岁便夺得法国125GP锦标赛冠军。然而，由于缺乏资金支持，他在过去近10年间多只能以替补或外卡身分参与低级别赛事，几近告别主流赛事。

直至2023年起，他重返WSBK赛场并屡获佳绩。本年度他正式代表中国「张雪机车」出战后迎来大爆发，先后在3月的葡萄牙站包办两回合冠军，并于5月初在匈牙利站称王，连同今次捷克站再度登顶，一举拿下本赛季第四座冠军奖杯。