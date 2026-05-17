广西轻型货车堕河 酿1死9失踪

广西环江毛南族自治县发生严重交通意外。昨日（16日）深夜，一辆载有15人的农夫车（轻型客货车）在行经洛阳镇一条漫水桥时，意外堕入河中。截至今日（17日）凌晨4时，救援人员已救起6人，其中1人证实死亡，目前仍有9人下落不明，搜救工作仍在进行中。

横过漫水桥堕河

据央视新闻报道，事发于16日晚间，一辆载有15人的农夫车行驶至洛阳镇永权村肯任屯一条漫水桥时，突然失事堕河。据悉，事发的漫水桥宽约4米，长度约100米。

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截至17日凌晨4时，当地救援力量已成功救起6人并送上岸。经医护人员检查后，当中5人暂无生命危险，惟1人被寻获时已无生命迹象，证实伤重不治。

事故发生后，广西当局立即调派大批人力物力展开营救。目前已投入65名消防救援人员及12辆消防车，并配备全套水域救援装备，包括声呐探测仪、潜水用具、橡皮艇及移动照明灯组等，在现场展开大规模搜救。

救援指挥部透露，目前搜救力量已分别部署在12个关键点位，针对失踪的9名乘客进行多点同步搜索。由于事发河段水情复杂，加上正值深夜，增加搜救难度，当局表示会尽全力寻找失踪者。