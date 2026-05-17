违规使用医保基金 老百姓等4药房被约谈

国家医保局昨日通报，已对老百姓、养天和、益丰、河南张仲景等4间连锁药房开展约谈，指上述机构存在将化妆品串换为药品，违规使用医保基金问题，部分门店还删除监控视频、隐匿帐目等对抗检查，性质严重、影响恶劣。

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央视新闻报道，国家医保局近日在湖南怀化、邵阳、衡阳、株洲及河南郑州等地定点零售药店开展专项检查，发现部分门店将化妆品等商品串换为药品或诊疗项目，违规使用医保基金。医保部门多次恳谈约谈、警示教育，被检机构仍然顶风违规，部分门店还通过转移证据、删除视频、隐匿帐目等对抗检查，性质严重、影响恶劣。

国家医保局对这些不法行为予以公开谴责，对查实存在违规行为的门店和相关责任人严肃追究责任。