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武汉最贵旅游专列启程 17日卧铺20999元起

即时中国
更新时间：08:44 2026-05-17 HKT
发布时间：08:44 2026-05-17 HKT

昨日下午，武汉一辆旅游专列从武昌火车站启程，开启17天的新疆之旅，火车票价每人20999元人民币起，堪称「武汉票价最贵列车」。

极目新闻报道，该旅游专列由传统绿皮车改造而成，一共有18节车厢，全部为卧铺席位，最多可容纳231人。房型包括大床房、双人间、三人间和四人间，每个房间都有干湿分离的独立卫浴。车上还有随车医生、管家、导游，餐食由厨师现炒制作。 车票价格不仅包括了17天新疆游的火车交通费，更涵盖了整个行程的吃、住、游所有项目，旅客每天下车游玩，晚上回火车睡觉。

列车工作人员介绍，首趟列车上游来自台湾、新加坡、马来西亚等地游客，接下来他们将一路经过天山天池、赛里木湖、吐鲁番、火燄山、喀什老城、乌鲁木齐等精华景点。
 

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