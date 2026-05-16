广州骑手雨中救小孩获奖1万元 江西突遇暴雨水浸 | 有片

5月15日，中国南方多地正受暴雨影响，部分地区降雨量创新高。江门市恩平市断汾镇累积雨量最高达310.5毫米，是广东省最高。

广州5骑手雨中齐救小孩

5月15日，广州遭遇持续强降雨，街道出现严重积水。北京街道人民公园站录得最大小时雨量117.6毫米，是历史最高值，累积雨量达153.8毫米。

中午，小学生途经路口转弯时不慎摔倒，跌落暴雨中的深水区，情况危急。此刻，5名正在送餐的外卖骑手不约而同冲进积水中，迅速将孩子救起。其中，率先抱起小孩的骑手正是赵良金，他在接受采访时回忆：「孩子当时脸色发白，可能已经呛了几口水。我第一时间把他抱到对面安全区域，后来孩子想去马路对面，我又再次抱起他送过去。」其他几位骑手接受采访时的回答惊人地一致：「没想那么多。」「碰到都会去救。」「就是自然反应。」

5名骑手不约而同冲进积水中。南方都市报

赵良金暴雨中抱起小孩。南方都市报

赵良金暴雨中抱起小孩。南方都市报

赵良金（左一）及其他骑手被颁发荣誉证书。南方都市报

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事后，赵良金所在平台奖励他1万元现金，并授予「城市骑士·社区侠」荣誉称号。当晚，已确认另外3名参与救援的外卖小哥，广州市越秀区见义勇为评定委员会为他们颁发了见义勇为人员荣誉证书，每人奖励5000元。

江西街道积水淹至车顶

5月15日晚至16日，江西省赣州市上犹县遭遇强烈暴雨，县城多处出现严重水浸 。居民拍摄影片显示，街道积水严重，部分路段水深已淹至车顶，停放的汽车被洪水冲走，场面犹如「水上行舟」，累计降水量达190.7毫米，打破当地单日降雨纪录。

江西上犹县突遇暴雨水浸。极目新闻

江西上犹县突遇暴雨水浸。极目新闻

东山镇高园路一带受灾最为严重。商户罗先生表示，16日上午6时许，他接到邻舖电话后赶到店舖，发现店内货物已全部漂浮在水面，「街道变成河流，浅的地方没过膝盖，深的地方超过一米」。有商户称，店内积水最深达一至两米，凌晨2时多仍有救援人员用皮划艇疏散人员。居民更形容，街道上最深积水已淹到小车车顶，情况十分严峻。

上犹县应急管理局工作人员回应表示，县城部分区域出现严重城市水浸，该局已立即派出救援队伍赶赴现场，使用皮划艇等设备进行救援。目前暂未接到人员伤亡报告。当地有关部门正加紧排水和救援工作，提醒市民注意安全，避免前往低洼及水浸区域。

这轮暴雨将持续

中央气象台已发布暴雨黄色预警，并将重大气象灾害（暴雨+强对流）应急响应提升至三级。这轮降雨将持续至5月19日前后，范围广、局部雨势极强，易引发城市水浸、山泥倾泻和地质灾害。不少城市，如广西、湖南、福建、海南等地皆受影响。