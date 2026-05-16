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领唱女谎称破损退礼服 成都锦鲤合唱团遭牵连网暴几停摆

即时中国
更新时间：13:10 2026-05-16 HKT
发布时间：13:10 2026-05-16 HKT

5月12日，吴女士因演出完便退礼服引热议，成都锦鲤合唱团被严重波及，几乎濒临停摆。

合作不成谎称礼服破损

此前，负责领唱的吴女士，先是找商家谈合作，想用个人在社交平台的影响力得到376元的流苏礼服赞助，被拒后自费购买。而后以衣服有破损为由申请退货退款，商家后来发现衣服被明显穿过，吊牌及防盗扣都已被拆。翻看吴女士朋友圈后更发现她在演出后穿礼服的照片，想要联络她却被封锁。

商家曝光事件后，吴女士发表声明，表示有关针对她的言论并不属实，个人亦没有任何「白嫖」行为，声称要法律追究。事件即引发争议。

连同合唱团被辱骂

事件发酵后，迅速演变成针对整个团队的网路暴力。大量网民涌入合唱团官方帐号及团员个人社交平台，狂骂「白嫖合唱团」。更有人直接打电话对成员进行辱骂、人身攻击，将怒火蔓延至整个合唱圈。多名无辜团员遭网暴，合作单位及演出运营方也被牵连，严重打击团队运作。

合唱团负责人接受《成都日报》专访时还原真相：「涉事女孩只是单场演出的合作成员，事件纯属她个人的消费纠纷，合唱团从未参与、组织或介入该交易。」他无奈表示：「我们是纯粹由音乐爱好者自发组建的团体，成员来自不同行业，有退伍军人、企业员工、老师、学生、音乐人等。大家只因热爱音乐而聚在一起，从来没有统一要求著装，也从未『集体白嫖』。」

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合作终止仍难弥补损失

事件发生后，合唱团已立即与吴女士终止合作，但损害已造成：不但多场已定演出被迫取消，后续巡演计划难以推进，团队艺术声誉亦严重受创。作为一个没有固定经费的自发团体，现在却要花大量精力处理舆情、固定证据和维权，团队运转一度陷入停滞。

吴女士已发布声明函，宣布已经调解达成协议。中华网
吴女士已发布声明函，宣布已经调解达成协议。中华网
礼服商家已发布声明函，宣布已经调解达成协议。中华网
礼服商家已发布声明函，宣布已经调解达成协议。中华网

15日，吴女士及礼服商家已发布声明函，宣布已经调解达成协议，并对占用网络资源致歉。合唱团则指，将针对网络造谣、诽谤、侮辱谩骂等违法行为，依法追究相关人士的法律责任。

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