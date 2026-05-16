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马斯克儿子X同款虎头单肩包销量激增

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更新时间：09:41 2026-05-16 HKT
发布时间：09:41 2026-05-16 HKT

随同特朗普访华的全球首富马斯克，前日带上了6岁小儿子X进入北京人民大会堂，成为众人焦点，其身上的虎头单肩包亦成为网上话题，让同款单肩包销量激增。

回复帖文指X在学普通话

国务院总理李强前日会见美国商界巨头时，有记者拍摄马斯克父子在人民大会堂现身。马斯克身穿笔挺西装，X则穿上中式刺绣背心，背着虎头单肩包。有网民注意到马斯克儿子后，在X平台发帖留言，马斯克用中文回复说：「我的儿子正在学习普通话。」

「马斯克儿子的同款中国国风石莲褐斜挎包」。 X@wangjupaian
「马斯克儿子的同款中国国风石莲褐斜挎包」。 X@wangjupaian
马斯克带着儿子X访问中国，现身人民大会堂。 路透社
马斯克带着儿子X访问中国，现身人民大会堂。 路透社


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据了解，X背着的虎头包是广西原创品牌「芽小七手创」的作品，当前天猫520大促平台售价338元（人民币，下同），当前该淘宝店舖整体销量翻了十几倍。

「芽小七手创」的创始人是广西桂林女孩刘思蔚，她从小跟着妈妈一直做布艺绣工，美术学院毕业后，将桂林当地瑶绣工艺与现代时尚文化结合，设计出各种具有民族文化特色的绣件，通过淘宝推广销售。

马斯克经常带着X上班及出席公众场合，去年不止一次带儿子到白宫椭圆形办公室，甚至带女友和3个子女一起见印度总理莫迪。马斯克是出名的「多仔公」，已知分别与4名女性生了14名子女。

 
 

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