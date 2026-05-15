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奥运体操冠军︱杨威租400呎香港楼怨「胸贴背」 网民：再卖惨便没意思了

即时中国
更新时间：16:36 2026-05-15 HKT
发布时间：16:36 2026-05-15 HKT

中国前奥运体操金牌得主杨威，年前因儿子升学，举家到香港租住约400呎单位，一家六口非常挤迫，「前胸贴后背」，近日单位快租约到期，纠结应否续住向网民求意见，结果却遭网民狂批虚伪卖惨，「再演下去就没意思了」。

纠结儿子是否住学生宿舍

杨威日前分享其在香港租楼影片，指香港的居住环境十分挤迫，一家六口蜗居在400多呎的小屋里，堪称「前胸贴后背」。

全家排队刷牙

杨威指，他与妻子杨云挤在一张1.2米的小床上，姥姥带著双胞胎孙女睡在一个不到100呎的房间，还需加一张气垫床才够睡；儿子杨阳洋则睡在客厅沙发上。杨威无奈表示，早上全家刷牙洗漱都要排队。

杨威表示，单位即将租约到期，目前正纠结于是否续约。他指，房东表示要加租，这会令杨威经济压力增加；另方面考虑让儿子入住学生宿舍，以省开支及锻炼儿子独立性，却令父母放心不下安全问题，求网民提供建议。

网民纷留言，「我赚3000你问我？」、「人家几千万身家，普罗大众就不要去共情了」、「再演下去就没意思了」、「他带货一场都能挣香港一年的房租了，还在演」、「快有点过了，好感荣誉感给大家保留一点」、「带货赚了几千万吧 装什么呢」、「成年了还要担心那放手的节点是什么时候呢」、「别的学生住学生公寓就有安全问题了？」、「那么有钱，还出来卖惨」。

杨威与妻子杨云，均曾是国家体操队成员，二人2006年结婚，育有一子二女。杨威曾先后夺得世界及奥运体操冠军，2009年5月退役。杨威目前有直播带货。

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