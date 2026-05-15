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特朗普访华︱中美特勤人员天坛爆冲突 西方记者受阻半小时

即时中国
更新时间：16:45 2026-05-15 HKT
发布时间：16:45 2026-05-15 HKT

美国总统特朗普结束三日访华行程。特朗普昨日参观天坛期间，发生美方特勤人员因遭中方禁携武器进入，一度争执，连累西方媒体也因此受困半小时，最终中美双方达成妥协始放行。

据白宫记者团指，昨于天坛现场，有美方特勤人员因携有武器，遭中方阻截禁入天坛，双方在场外「激烈对峙」，最后才妥协准入，令媒体团队也受影响，迟了半小时才能入场。

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而多名此次在北京采访特朗普访华的西方记者也分别投诉，西方记者团队多次遭中方阻挠跟拍特朗普，甚至不准媒体加入总统车队。

这场混乱都被准备拍摄《火拼时速4（另译：尖峰时刻）》（Rush Hour 4）的导演瑞特纳捕捉，据悉，与中国的冲突激起了美国方面激烈的不满，甚至有美国代表团成员称这是「一场闹剧」。

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在场媒体指出，双方首场冲突发生在习特会场，当时一群中国记者涌入现场，撞倒并践踏一名白宫先遣队成员，当时其他成员大声斥责中国媒体行径。

另外，习特会在天坛合照后，美国媒体却被带到休息室内并禁止离开，令西方记者难以拍到习特二人继续参观天坛，即使他们二人离开，中方人员仍不让记者加入总统车队，引发争执。

流出的事发影片中，有媒体高呼「我们该走了」，有白宫官员亦不满，向中方表示，如果角色对调，「特朗普政府不会这样对待中国媒体」。

 

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