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东莞假暖男呃养20狗 供斗犬磨牙撕咬被刑拘

即时中国
更新时间：18:00 2026-05-15 HKT
发布时间：18:00 2026-05-15 HKT

广东东莞有男子在网上以「爱狗家庭」人设，四出骗取小狗领养，其实是充作训练烈性犬的撕咬训练工具，多年来涉及网骗逾20只狗。警方已以涉诈骗罪将男子刑拘。

活跃各社交平台骗狗

据「锋线视讯」报道，东莞男罗某某，多年来在小红书、微信、闲鱼等社交平台，以爱狗男人设，自2018年起，以声称领养，已骗取到逾20只狗。但其实，罗某某将网骗得来的小狗，拿作给烈性斗犬作为训练用途。

东莞有男子在网上以暖男人设，呃领养逾20狗，供斗犬磨牙撕咬。示意图。抖音
东莞有男子在网上以暖男人设，呃领养逾20狗，供斗犬磨牙撕咬。示意图。抖音

狗义工陈女士指，罗某某在领养到狗狗之后，一般两天就会拉黑原犬主，然后让以杜宾带头的几只训练有素的狗去撕咬、捕猎狗狗，「狗狗变成烈性犬的磨牙工具、训练工具。」

陈女士称，送养的犬只基本都被主人喂养多年，其中不乏名贵犬种，也有类似德牧之类的大型犬，因主人不便再照顾而选择免费送养，若有经济来往，也是路费之类的小额钱款，2023年左右，有犬主发现此骗局选择报案，但未获立案。

目前有十余位犬主联合控告，警方以诈骗罪的刑事罪名立案，该男子已被刑拘。

 

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