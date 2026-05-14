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AI竞争从智力转向执行 李彦宏：日活智能体数或超100亿

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更新时间：08:36 2026-05-14 HKT
发布时间：08:36 2026-05-14 HKT

Create2026百度AI开发者大会昨起一连两日在北京举办。百度创始人李彦宏在开幕式上表示，今年智能体替代了模型出圈，AI的竞争已从智力转向执行。

他首次提出AI时代的「度量衡」——日活智能体数（Daily Active Agents，DAA），「衡量一个平台和生态的繁荣，更应该看的是DAA这个指标，关注有多少Agent在给人类干活，并交付结果。」他预测，未来全球DAA可能超过100亿。

提出「AI时代进化论」

李彦宏提出「AI时代进化论」。其含义一是智能体的自我进化，从被动响应到主动提升并执行；二是人类个体的自我进化，从普通个体到超级个体，并学会跟AI共存；三是企业组织的自我进化，从人际分工协作，到人与智能体的混合编队，成为超级组织。

围绕智能体应用爆发，百度集中发布和升级通用智能体DuMate、代码智能体秒哒、数字人智能体百度一镜等系列产品。

《星岛》驻京记者 杨浚源

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